Vllaznia ka shkarkuar trajnerin Thomas Brdariç. Lajmi është bërë i ditur nga vetë klubi që shton se në vijimësi ekipi do të drejtohet nga Elvis Plori.

Vllaznia ka shkruar më tej në komunikatë se falenderojnë trajnerin Brdariç për kontributin e dhënë si dhe i urojnë suksese në karrierën e tij.

NJOFTIMI I PLOTË

