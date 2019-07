Pas Nick Evans, Vllaznia e basketbollit ka firmosur edhe me nje tjeter amerikan. Kete here behet fjale per fantazistin Johnathan Hudson i cili luan ne pozicionin 1 dhe konsiderohet nje perforcim i rendesishem per kuqeblute.Kjo behet e ditur nga shoqata e basketbollit shkodran e cila ne kete menyre po realizon nje nga nje premtimet e bera per ndertimin e nje ekipi pretendent.

“Vllaznia ne basketboll per meshkuj ka arritur te bind fantazistin Johnathan Hudson te nenshkruaj per kuqeblute. Ne kete menyre reailzohet nje tjeter afrim shume cilesor dhe i domosdoshem ne pozicionin 1 per realizimin e objektivave te kuqebluve te koshit ne kampionat dhe Balkan League thuhet nga shoqata e basketbollitAmerikani Hudson ka luajtur sezonin e shkuar ne ligen ProB ne France, duke spikatur me aftesite e tij te shkelqyera.

Per trajnerin kuqeblu, Nikolai Gospodinov, i cili sot mbush 43 vjec kjo eshte dhurata me e bukur e presidentit Xhaferi ne plotesimin e deshirave te tij per krijimin e nje ekipi cilesore dhe kompetitiv”.