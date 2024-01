Vllaznia ka vijuar formën e saj mjaft të mirë që po kalon në këto momente. Shkodranët e vërtetuan këtë gjë edhe në Kupën e Shqipërisë, duke mposhtur 4-0 Flamurtarin. Në atë që quhej edhe si një “Klasike” e Kupës, takimi foli vetëm për shkodranët, të cilët gjetën tre herë rrjetën në pjesën e parë, me Balajn, Malën dhe Alivodën. Në pjesën e dytë, ishte Boshnjaku ai që vulosi çdo gjë, duke e mbyllur këtë duel me “poker”. Pas ndeshjes, trajneri i Vllaznisë, Qatip Osmani, ishte i kënaqur me kualifikimin me rezultat bindës 4-0 ndaj Flamurtarit, teksa trajneri i skuadrës shkodrane, theksoi se kishte aktivizuar titullarët për të shmangur ndonjë befasi në këtë sfidë ndaj vlonjatëve.

Nga ana tjetër, trajneri i Flamurtarit, Dritan Resuli, mendon se dy golat e shpejtë që pësoi ekipi i tij, ndikoi në eleminimin nga Kupa e Shqipërisë.

Tashmë, Vllaznia do të presë shortin për t’u njohur me kundërshtarin që do të ketë përballë në çerekfinale.