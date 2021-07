Vllaznia do të ketë ndeshjen e kthimit të Konference League ndaj Shiroki Brijeg. Kuqeblutë humbën 3-1 përballjen e parë në Bosnje dhe tashmë do të bëjnë gjithçka për të arritur kualifikimin. Nuk është aspak e lehtë sepse Vllaznisë i duhen minimalisht dy gola diferencë gjatë 90-minutëshit për ta çuar në shtesë këtë përballje.

Elvis Plori do jetë në krye të pankinës në këtë sfidë për shkak të kartonit të kuq që mori kryetrajneri Thomas Brdariç. Plori thotë se me ndihmën e tifozëvë Vllaznia mund t’ia dalë për t’u kualifikuar.

Vllaznia në ndeshjen në shtëpi duhet që të jetë më kërkuese shprehet trajneri Plori ndërsa thotë se boshnjakët kanë një vendosje taktike të mirë dhe dalje të shpejtë në sulm gjë për të cilën kuqeblutë janë përgatitur.

Mungesa e Brdariç në pankinë nuk do të ndjehet shprehet Plori pasi do jenë gjithë kohën në komunikim.

Në këtë përballje Vllaznia do të jetë pa mesfushorin Krymi i cili u ndëshkua me karton të kuq në Bosnje. Stadiumi “Loro Boriçi” do të jetë i hapur pjesërisht për tifozët dhe tashmë pjesa më e madhe e biletave në dispozicion janë shitur.