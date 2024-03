Vllaznia shoqerohet me kuaj nga Parruca deri tek stadiumi “Loro Boriçi” para ndeshjes me Tiranen. Kjo ecje me kuaj qe shoqeruan autobusin e Vllaznise solli nje interes tek kalimtaret ndersa eshte edhe nje mesazh sensibilizues per te rikthyer ne Shkoder sportin e hipizmit ne menyre te organizuar.