Thomas Brdariç trajneri që ngjalli Vllazninë nga vdekja e saj u shkarkua vetëm me një telefonatë. Presidenti Albana Xhaferri nuk ka preferuar që ta takojë teknikun kuqeblu duke ia dhënë lajmin e shkarkimit përmes një telefonate. Kjo nuk është pritur aspak mirë nga tekniku Brdariç i cili ka pritur që minimalisht të ketë një sjellje tjetër ndaj tij në respekt të kontributit që ai dha tek Vllaznia si fitues i Kupës sezonin e kaluar, nënkampion si dhe një ecuri pozitive në Kupat e Europës ndërsa edhe këtë sezon kuqeblutë ende ndodhen brenda objektivave për daljen në Kupat e Europës.

Humbja me Tiranën por edhe rezultatet e 10 ndeshjeve të fundit me vetëm dy fitore, 6 barazime dhe dy humbje që kulmoi me disfatën ndaj kryeqytetasve kanë bërë që Presidenti Xhaferri të marrë këtë vendim gati personal. Përveçse shkarkimin e ka mësuar përmes telefonit, fillimisht lojtarët nuk kanë mundur që ta falenderojnë sepse fillimisht emri i Brdariç është fshirë nga grupi i klubit në rrjetin social ëhatsapp dhe më pas Presidenti Xhaferri i ka komunikuar lojtarëve shkarkimin e trajnerit.

Pavarësisht kësaj Brdariç nuk ka ikur pa folur me lojtarët. Gjermano-kroati është treguar profesionist deri në fund. Përpara stërvitjes së ditës së sotme Brdariç ka shkuar në dhomat e zhveshjes duke falenderuar lojtarët dhe duke i dhënë kurajo atyre por edhe duke i thënë se nuk e di arsyen e shkarkimit.

“Kam ardhur që t’ju falenderoj për punën e përbashkët, suksesin që kemi arritur dhe për momentet e bukura që kemi kaluar. Unë kam besim se ju do ia dilni sepse trajneri Elvis Plori ka idetë e mia dhe unë kam idetë e tij, kemi mësuar nga njëri-tjetri. Ajo që dua t’ju them dhe që ju e dini është se unë nuk jam më trajner i Vllaznisë dhe nuk e di arsyen, e dinë ata që më kanë shkarkuar. Suksese dhe keni mbështetjen time”, deklaroi tekniku Brdariç në takimin e fundit me futbollistët e Vllaznisë.

Brdariç nuk preferoi të ndalet tek problemet me pagat duke qenë se shumica e lojtarëve ndryshe nga sa deklaroi Presidenti Xhaferi se janë vetëm dy muaj të prapambetur, në fakt kanë nga 3 muaj pa u paguar

Pas këtij momenti futbollistët dhe pjesa tjetër e stafit teknik nën drejtimin e trajnerit tashmë Elvis Plori vijuan seancën stërvitore tek fusha sportive “Reshit Rusi”.

Në këtë seancë një pjesë e konsiderueshmë lojtarësh munguan për shkak dëmtimesh duke nisur nga kapiteni Gurishta, Diagne, Jonuzi, Latifi. Të gjitha këta bashkë me Aralicën që është me kartona do të mungojnë në ndeshjen e radhës me Egnatian.