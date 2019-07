Ekipi i Vllaznisë ka hyrë në javën e dytë të përgatitjeve dhe programi stërvitor ka vijuar të jetë i njëjtë me nga dy seanca në ditë, shoqëruar me ngarkesa të mëdha fizike, megjithatë çdo gjë tashmë ka shkuar mirë dhe futbollistët po i përballojnë si duhet ato.Por stafi teknik njëkohësisht është duke menduar edhe për zhvillimin e ndonjë ndeshje miqësore. Madje, të parën e ka siguruar tashmë teksa do ta luajë ditën e shtunë ndaj Besëlidhjes.

Ndeshja do të luhet në stadiumin e Lezhës dhe pritet t’u shërbejë të dy trajnerëve për të testuar veten.Jonuz dhe Plori tashmë kanë filluar të mendojnë për skuadrat e tyre dhe kjo miqësore do t’u shërbejë për të parë gjendjen aktuale të ekipeve që drejtojnë.Drejtuesit e klubit ndërkohë po punojnë për t’ia plotësuar të gjitha kushtet ekipit si për stërvitje, po ashtu edhe për merkaton dhe objektivi është për të ndërtuar një skuadër ndryshe për sezonin e ri dhe premisat duken të mira për këtë.

Vllaznia po kërkon të kompletohet me lojtarët që stafi teknik po kërkon. Dyshja Firat e Jonuzi kanë të tjera afrime në planet e tyre dhe pasi të gjendet akordi financiar me administratorin Suad Lici, mund të bëhet e mundur firmosja e kontratave. Stafi teknik nuk po shikon vetëm nga pista jashtë vendit. Së fundmi po vijojnë kontaktet edhe me lojtarë të kampionatit shqiptar.

Madje që sot pritet të ketë një tjetër afrim pranë kësaj skuadre, por mbahet sekret identiteti se kush do të jetë firma e radhës.Treshja Firat, Jonuzi e Lici po preferojnë që të jenë hermetikë në këtë drejtim. Mësohet se në fokus janë katër apo pesë lojtarë, ndër ta flitet për dy brazilianë, një afrikan e një tjetër mund të jetë nga Maqedonia. Së fundmi, mësohet se edhe një emër shqiptar mund të hedhë firmën mbi kontratë