Vllaznia do të përballet të hënën me Skëndërbeut në finale e kupës së Shqipërisë. Dy skuadrat kërkojnë trofeun, teksa para ndeshjes ka folur trajneri i Vllaznisë, Thomas Brdaric. Tekniku i kuqebluve Brdariç shprehete se është speciale që ta mbyllësh sezonin me një trofe. Ne e njohim Skënderbeun por jemi të bindur te fitorja jonë.

Trajneri i Vllaznisë, Brdariç thekson se e ardhmja e tij nuk varet nga ndeshja e nesërme.

Ashtu si të gjitha ndeshjet e tjera edhe finalja Skenderbeu-Vllaznia do të luhet pa tifoza. Për trajnerin Brdariç mungesa e tifozëve është pak zhgënjyese, sepse sipas tij tifozët e meritojnë që ta shohin këtë finale.

Finalja e edicionit të 69 të Kupës së Shqipërisë Vllaznia-Skëndërbeu do të luhet ditën e hënë në orën 19:00 në stadiumin “Air Albania” në Tiranë.