Në prag të ndeshjes Vllaznia – Skenderbeu, trajneri Thomas Brdariç ka folur për gjendjen e skuadrës dhe pritshmëritë e kësa përballje.

Trajneri tha se aktualisht loja do të zhvillohet po me të njejtat mungesa si ajo e fundit, ndërsa synim në këtë përballje është angazhimi I futbollistëve dhe kthimi me fitore.