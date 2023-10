Vllaznia në volejboll për femra ka zhvilluar pasditën e së mërkurës një ndeshje miqësore në pallatin e sportit “Qazim Dervishi” ndaj ekipit malazez Moraça, miqësore që u mbyll në shifrat e barabarta 2-2. Drejtuesit e të dy ekipeve ranë dakord që të mos e luajnë setin e pestë dhe të fundit të kësaj ndeshje dhe si rrjedhojë, gjithçka u mbyll në shifrat e barabarta.

Në setin e parë kanë qenë volejbollistet malazeze që kanë luajtur më mirë dhe e kanë fituar atë me rezultatin 25-19. Krejt ndryshe do të ishte seti i dytë që u dominua nga vajzat kuqeblu, të cilat nuk e patën aspak të vështirë ta fitojnë. Në setin e tretë do të ishte sërish Moraça që do ta fitonte në shifrat 26-24.

Në të katërtin është vetëm Vllaznia në fushë, sepse kundërshtari nuk arrin dot ta rivalizojë dhe ky set do të mbyllej 25-12. Në këtë mënyrë, miqësorja “stopohet” këtu me një barazim 2-2. Trajnerja Nora Deda në prononcimin e saj për mediat, u shpreh se duhet punuar shumë sidomos në lojën mbrojtëse.

Trajnerja Deda, e pyetur nëse do të ketë përforcime të tjera në skuadër, u shpreh se e shikon të vështirë diçka të tillë, pasi sipas saj Vllaznia e volejbollit të femrave nuk ka mbështetjen e duhur nga Bashkia Shkodër.

Vllaznia në volejboll për femra, ndeshjen e rradhës në kampionat, do ta luajë ndaj Partizanit të premten.