PS i qëndron votimit të diasporës me postë.

Damian Gjiknuri në përfundim të mbledhjes së grupit të dialogut tha se ky është variant më I mundshëm.

“Varianti më i mundshëm dhe potencial për tu parë mbetet variant klasik me postë dhe regjistrimi përmes një sistemi që krijon transparencë. Baza është sistemi i gjëndjes civile. Çdo deklarim adrese do të reflektohet në sistemin e gjëndjes civile. KQZ mund të përdoret si broker për të komunikuar me ata që shprehin dëshirën. PS është me parimin cdo qytetar shqiptar që jeton jashtë”