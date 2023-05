Moti do të jetë me vranësira mesatare deri të dendura shtresore të pasura nga reshje shiu me intensitet te mesatar deri të lartë ne zonën veriperëndimore ne pjesën e pare te ditës pasdite do të kemi përmirësim te motit. Temperaturat minimale do te luhaten 7-16 grade, temperaturat maksimale parashikohen 15 -20°C ne veri , 23 -25°C ne zonën e ulet dhe zonat pranë bregdetit.

Era do të jetë me drejtim Jug-Perëndim me shpejtësi 10-15 m/sek dhe dallgëzim të forcës 4- 5 ballë në det të hapur.

Ishujt Britanik moti do të jenë me reshje shiu. Skandinavia Evropa qendrore moti do të jetë me diell. Mesdheu dhe gadishulli i Ballkanit do të jetë me vranësira dhe reshje shiu lokale.