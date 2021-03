Sipas MeteoAlb: Mbeteni në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, të cilat do të kushtëzojnë kushtet e motit në Shqipëri. Për pasojë dita nis me vranësira dhe reshje shiu e dëbore në të gjithë vendin. Këto kushte të motit vijojnë gjatë gjithë ditës ku herë pas here do të kemi intervale me kthjellime.

Temperaturat e ajrit rriten sërish në mëngjes dhe mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -1 deri 14°C.

Era do fryjë mesatare me shpejtësi 45 km/h nga drejtimi Verilindor ndërsa në det krijohet dallgëzim 4 ballë

Dy skajet e kontinentit Europian do të paraqiten në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, të cilat do të diktojnë vranësira të dendura, reshje shiu e dëbore. Ndërsa me kthjellime dhe vranësira kalimtare do të mbeten vendet e Europës Lindore dhe Qendrore.