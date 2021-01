Dita nis me vranësira dhe rrebeshe shiu në pjesën më trë madhe të vendit por reshje dëbore do ketë në zonat e kthjella malore. Ndersa mesdita dhe pasditja sjellin përmirësim të kushteve atmosferike duke bërë që herë pas here të kemi intervale me kthjellime.

Temperaturat e ajrit rriten sërisht në vlerat minimale dhe maksimale duke bërë që ekstremumet ditore të luhaten nga -2°C deri në 13°C.

Era do fryjë mesatare dhe e fortë me shpejtësi mbi 50km/h nga drejtimi Jugor duke krijuar në det dallgëzim 4-5 ballë.

Rajoni dhe Europa: Një sistem i dendur varnësirash frontale ka përfshirë Europën perëndimore dhe qëndrore duke sjellë reshje të dendura shiu e dëbore. Po ashtu gjithë Jugu dhe Lindja e europës mbeten me reshje shiu e dëbore. Ndersa mot të kthjellët do kenë vendet Nordike.