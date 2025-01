Qarkullimi i masave ajrore me origjinë Jugperëndimore do të sjellë mot të paqëndrueshëm sërish në territorin shqiptar ku zonat e ulëta dhe bregdetare do të dominohen nga vranësira dhe shira të dobët, ndërsa në zonat e thella malore do të ketë reshje të pakta dhe të izoluara dëbore.

Parashikohet që pjesa e dytë e ditës dhe në vijim të përmirësojë përkohësisht kushtet atmosferike në të gjithë Shqipërinë dukë risjellë intervale të shkurta më kthjellime. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënie si në mëngjes edhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 0°C vlera minimale e shënuar në zonat verilindore deri në 18°C vlera maksimale e cila pritet përgjatë vijës bregdetare.

Era do të fryjë mesatare deri e fortë gjatë gjithë ditës duke arritur shpejtësinë maksimale deri në 45 km/h nga drejtimi Jugperëndimor, për pasojë në brigjet detare do të krijohet dallgëzim mbi 3 ballë.