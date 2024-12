Ditën e enjte vendi ynë pritet të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet të jetë i kthjellët si dhe vranësira të pakta kalimtare.

Era parashikohet të fryjë me drejti verilindje – veriperëndim me shpejtësi mesatare 5m/sek. Valëzimi në dete do të jetë i forcës 1ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zonat malore -3 deri 8°C

në zonat e ulëta -2 deri 15°C

në zonat bregdetare 3 deri 16°C