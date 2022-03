Orët e paradites mbizotërohen nga kthjellime dhe vranësira të cilat më të dukshme do të jenë në shtrirjen Lindore. Sipas MeteoAlb parashikohet që gjatë pasdites kushtet e motit të vijojnë me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të herë pas-hershme, më të theksuara vranësirat do të jenë në verilindje të territorit duke sjellë reshje të pakta dëbore.

Temperaturat e ajrit do të vijojnë të rriten në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -1°C deri në 17°C.

Era do të fryjë mesatare me shpejtësi 30 km/h nga drejtimi veriperëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim të ulët.