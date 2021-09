Pjesa e parë e ditës do të jetë me kthjellime në bregdet dhe zonat e ulëta, por kthjellime dhe kalime të pakta vranësirash do të ketë në zonat malore. Gjatë orëve të pasdites, vranësirat e lehta do të përfshijnë pjesën më të madhe të vendit, por bregdeti do të vijojë me mot të kthjellët edhe në orët e pasdites.

Temperaturat e ajrit mbeten konstante në mëngjes, por do të rriten në mesditë duke u luhatur nga 7°C deri në 28°C.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësinë 30 km/h nga drejtimi Veriperëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 2 ballë