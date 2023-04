Pjesë e verifikimeve per atentatin me arme zjarri të biznesmenit dhe politikan lokal në Lezhë Ardian Nikulaj, është bërë dhe një shtetas Anglez. Ky i fundit ka qenë duke pire kafe brenda lokalit “CORAL” në momentin e ngjarjes dhe menjëherë pas të shtënave është larguar. Nga verifikimet e sistemit TIMS Anglezi rezulton të ketë hyre ne Shqipëri me 14-prill dhe është larguar mbrëmjen 19-prillit disa ore pas ngjarjes. Përgjatë 5 diteve ai ka qëndruar në një hotel në vijen e parë të plazhit rreth 1 km larg lokalit të viktimes.

Grupi hetimor po verifikon nëse diçka e tillë ka qenë një rastesi, apo shtetasi i huaj mund të jetë përdorur në rolin e informatorit për të realizuar krimin. Përshkak të largimit të shpejtë përmes aueroportir Rinasit drejt Britanisë në Madhe hetuesit nuk kanë patur mundësi ta pyesin shtetasin Anglez, por po analizojnë me kujdes kamerat e sigurisë për të verifikuar nëse është parë duke lëvizuar edhe ditë të tjera para ngjarjes pranë komplesit “CORAL” ku ndodhi ngjarja e rëndë.

Ekzekutimi mafioz i biznesmenit dhe politikanit Ardian Nikulaj mesditen e së mëkures në Shëngjin vijon të mbetet pa autor, pasi identifikimi i përsonit që ka kryer krimin është mjaft i vështire. Me qëllim zbardhjen e ngjarjes policia nën drejtimin e prokurorisë së Lezhës po kalon në sitë të gjitha konfliktet që mund të ketë patur viktima, pasi ende nuk ka një piste konkrete hetimi.