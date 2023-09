Vrasja e 59-vjeçarit Martin Bardhi dhe plagosja e 3 përsonave të tjere paraditen e së martes në Rrëshen, eshtë shoqëruara me lëvizje në kupolen drejtuese të policisë. Ne krye te Komisariatit të Mirdites eshte emeruar Klodian Kondi, Zevendes Drejtor per Hetimin e Krimeve eshte emeruar Gentjan Berberi dhe Zevendes Drejtor per Rendin dhe sigurinë Publike eshte emeruar Altin Mena.

Këto levizje janë zyrtarizuar këtë të premte, pas një mbledhje të zhvilluar një ditë më pare në Drejtorinë Vendore të Policisë në Lezhë, ku ishin të pranishem dhe drejtues të lartë te Policisë se Shtetit.