Arrest me burg per 34 vjeçarin Leke Vuksani i cili eshte autori i vrasjes se 51 vjeçarit Petrit Vuksani ngjarje e ndodhur me 2 maj 2023 ne lagjen Skenderbeg ne Shkoder. Ne seancen e vleresimit te mases se sigurise i 34 vjecari nuk ka fol, por ka preferuar te flasin avokati.

Avokati mbrojtes Vladimir Ladaj ka kerkuar nga gjykata vleresimin psikologjik te 34 vjeçarit dhe caktimit te mases se sigurise arrest me burg me afat. Kerkesa e mbrojtjes eshte refuzuar nga gjykata e cila ka miratuar kerkesen e prokurorit te çeshtjes Vat Stakaj caktimin e mases se sigurise arrest me burg per vepren penale vrasje me paramendim.