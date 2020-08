Shkoder.

Fale reagimit ne kohe te strukturave te DVP Shkoder, rrethimit te zones, kontrolleve te shumta te ushtruara ne bashkepunim me FNSH dhe presionit te ushtruar nga forcat e policise duke mbajtur ne rrethim zonen ku fshihej autori u be e mundur venia ne pranga e autorit te ngjarjes se mbremshme ku mbeti i plagosur me arme zjarri dhe me pas humbi jeten 23 vjecari G.K.

Vihet ne pranga Stjuart Smakaj

Sekuestrohet edhe arma e zjarrit e modifikuar

Ne vendngjarje policia ka sekuestruar 18 gezhoja te qitura nga kjo arme zjarri.