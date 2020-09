Sërish shkëndija mes Kosovës dhe Serbisë edhe pse të dyja vendet arritën marrëveshjen në SHBA dhe ranë dakord për 16 pika.

Por Vuçiç sot ka pritur ambasadorin palestinez në Beograd dhe e ka falënderuar ndër të tjera për qëndrimin që mban Palestina për të mos njohur Kosovën.

Ministrja e Jashtme e Kosovës, Mimoza Haradinaj-Stublla ka reaguar menjëherë duke theksuar se Vuçiç ka shkelur pikën 15 të marrëveshjes, që detyron Serbinë që për 1 vit të ndalë fushatën e mosnjohjes së Kosovës.

Për Haradinaj-Stubllën, e cila ishte dhe vetë pjesë e delegacionit të Kosovës në Uashington gjatë marrëveshjes së 4 shtatorit, Serbia mbetet një partner jo i besueshëm pasi me veprime shkatërruese po shkel një marrëveshje të ndërmjetësuar nga Trump.

STATUSI NGA MINISTJA E JASHTME E KOSOVËS

Kosova ndjek me shqetësime të mëdha veprimet shkatërruese të shkeljes së pikës 15 të Marrëveshjes së Uashington ndërmjetësuar nga Trump.

Sot ai falenderoi ambasadorin palestinian Nabhan për ‘qëndrimin parimor mbi mosnjohjen e Kosovës. ”

Fatkeqësisht, Serbia mbetet një partner jo i besueshëm!

#Kosovo follows w/ great concern destructive actions of @avucic breaching pt15 of #WashingtonAgreement brokered by @POTUS.

Today he thanked #Palestinian Amb #Nabhan for the ‘principled stance on non-recognition of #Kosovo.”

Unfortunately, #Serbia remains an untrusted partner! pic.twitter.com/wGZOqBUQhO

