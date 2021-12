Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, i cili ndodhet në Tiranë, në ditën e ditë të takimit në kuadër të nismës “Ballkani i Hapur”, ka folur për RTS mbi protestën e zhvilluar mbrëmjen e kaluar nga ish-kryeministri Sali Berisha, ku u dogj edhe flamuri serb.

Presidenti Vuçiç e cilësoi të papranueshme djegien e flamurit, ndërsa theksoi se paktet që do të nënshkruhen në Tiranë janë bërthama e diçkaje që do të bëjë që kjo pjesë e Evropës të jetë në thelb pa kufij.

“E di që shumica e njerëzve janë të interesuar për atë që do të them për djegien e flamujve dhe se kjo mund të jetë e vetmja gjë që do t’i bëjë ata të ndihen emocionalë. Por kur shikohet në mënyrë racionale, duhet të shikojmë nga e ardhmja dhe të kuptojmë se kur zemërohen, kur u djegim flamujt, dhe kjo ishte para ardhjes së Edi Ramës në Serbi.

Kjo ndodhi këtu mbrëmë dhe nuk do të hyj në arsyet e tyre të brendshme partiake. Por sigurisht që është e papranueshme përdhosja e simboleve dhe mendoj se Shqipëria reagoi me shpejtësi, seriozitet dhe përgjegjësi dhe vetë kryeministri Rama”, është shprehur Vuçiç.

Më tej, Kreu i Shtetit Serb e ka cilësuar “Ballkanin e Hapur” një ide të shkëlqyer, që do të forcohet. “Sot ne po nënshkruajmë një marrëveshje për lejet e punës”. Ai thekson se Ballkani me nismën e re do të jetë më tërheqës për investitorët, sepse nëse i mungojnë punëtorët në Kumanovë, ai do të mund të llogarisë në çdo vend në Serbi ku mund të marrë punëtorë. “Njerëzit do të lëvizin shumë më tepër, do të kenë mundësi për biznes dhe bashkëpunim”, ka thënë Presidenti serb.