Shefi i stafit të presidentes, Blerim Vela, ka reaguar ndaj deklarimeve të presidentit të Serbisë, Aleksandër Vuçiç pasi ky i fundit ka akuzuar vendet e QUINT-it si “gënjeshtarë” dhe sot gjatë gjithë ditës në media ka folur për “pushtim të plotë të veriut” pas zgjedhjeve lokale të 23 prillit.

Vela thotë se deklarimet e tilla tregojnë se presidenti serb është totalisht i çmendur. Shefi i stafit të presidentes Vjosa Osmani tutje ka thënë se Vuçiç duhet ose të ndryshojë “dealer-in” e tij ose të ndërrojë skaletën që po përdor.

“Këto deklarata të Vuçiçit dëshmojnë se ai është totalisht i çmendur! Ai ose duhet të ndryshojë dealer-in ose skriptin që po përdor. Vuçiç po dëshmon çdo ditë se ai është pengesa kryesore për paqen dhe stabilitetin në rajon me qëllimet e tij hegjemoniste dhe retorikën e tij të fortë”, ka shkruar Vela.

These Vučić’s statements prove that he is totally deranged!

Like every crackhead, he should either change his dealer or script he is using.

Vučić is proving every day that he’s the main hindrance for peace & stability in the region with his hegemonic goals & vitriolic rhetoric. pic.twitter.com/BWolhD8WdM

— Blerim Vela (@Blerim_Vela) April 22, 2023