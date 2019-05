E dinim që Facebook herët a vonë do të prezantonte reklama në aplikacionin WhatsApp, por tani kemi konfirmimin.

”I vetmi ngushëllim është se, të paktën për momentin, reklamat dhe sponsorët do të shfaqen në listën e përditësimeve të shteteve (që do të thotë që reklama për një shtet nuk do të shfaqet në një shtet tjetër), që do zhduken pas një periudhë të caktuar”, shkruhet në gazetën italiane ”Il Corriere della Sera”.

Gjatë Samitit të Marketingut të Facebook që u mbajt në Holandë, grupi zbuloi disa detaje rreth asaj se çfarë do të ndodhë në vitin 2020, kur kompanitë dhe organizatat do të jenë në gjendje të fillojnë reklamat e tyre midis statuseve.

Vizualisht nuk do të ketë revolucion, thjesht do të shohim llogaritë e markave në mesin e kontakteve që kanë publikuar një përditësim.

Ato do të zhduken pas shikimit të parë.

Kujtojmë që kompania Facebook përvetësoi aplikacionin WhatsApp në vitin 2014.