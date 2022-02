Me kontributorët e jetës ekonomike të Shkodres, përfaqësuesit e biznesit e zhvilloi takimin e tij të radhës kandidati i PD Xhemal Bushati. Që në krye të fjalës së tij ai garantoi sektorin e biznesit, se me marrjen e detyrës, bashkia e drejtuar prej tij do të jetë një partnere me ta, për t’i dhënë vemendjen dhe zhvillimin e duhur Shkodres. Shqetësimet që ka sot biznesi janë të shumta, e një pjesë e madhe e tyre lidhen drejtëpërdrejtë me punën e pushtetit vendor në territor.