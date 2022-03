Rinia do të jetë një nga aleatet me të forta të bashkisë Shkoder, tek e cila do të gjejnë mbështetjen maksimale. Kështu u shpreh kandidati i PD Xhemal Bushati gjatë një takimi që zhvilloi me ta, në kuadër të nismës së “Qendresës qytetare” me qendrën rinore Arka dhe mbështetjen e ambasadës Britanike.

Problematikat e rinisë pas 6 marsit do të gjejnë zgjidhje, ku plani im për ta, synon mbajtjen e tyre në vendlindje dhe dhënien e vemendjes maksimale si në punësim, ashtu edhe në mbështetjen e nismave të reja deklaroi Bushati.

Kandidati i PD Xhemal Bushati i ftoi të rinjtë të bëjnë zgjedhjen e tyre për të nesermen e Shkodres, duke votuar numrin 3 dhe kandidaturën e tij në 6 Mars.