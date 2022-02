Shkodra duhet të ketë një tjetër marrëdhenie me territorin e saj, duke i dhënë zgjidhje problematikave më emergjente, por edhe duke zbatuar projektet e reja sipas traditës së qytetit që ecin paralelisht me standartet e kohës. Ishte ky fokusi i diskutimeve që pati kandidati i PD për kryetar të bashkisë Shkoder Xhemal Bushati me arkitektë e urbanistë të qytetit. Ata dhanë idetë dhe sugjerimet e tyre se si pushteti vendor duhet të veprojë në terren, duke kërkuar që zëri i ekspërtëve të jetë ai që udhëheq vendimarrjet.

Pasi i dëgjoi parashtrimet e tyre, kandidati Bushati garantoi se dy do të jenë parimet që do të ndjekë në punën e tij neser si kryetar bashkie.

Pas 6 Marsit në bashkinë Shkoder do të ketë një grup ekspertësh që do të punojnë për hartimin e projekteve që i shërbejnë zhvillimit të Shkodres për të sotmen dhe të nesermen e mbylli fjalën e tij Bushati.