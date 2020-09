Xheni Halili do te jete drejtorja e re e njesise vendore te kujdesit shendetesor. Pas afro dy muajsh pa nje drejtues Halili ka fituar konkursin e zhvilluar per kete pozicion dhe tashme do te jete drejtuesja e re.

Drejtorja e meparshme Lindita Haxhia ka qene e komanduar deri tani pasi ajo ka marre nje post tjeter drejtore e shërbimit parësor në drejtorinë rajonale të operatorit të kujdesit shëndetësor, një strukturë e re kjo që sapo është krijuar.

Xheni Halili vjen nga radhet e FRESSH Shkoder ndersa ka afro 4 vite ne fushen e shendetesise ndersa me perpara ka qene pjese e spitalit te Shkodres dhe prej nje viti ishte punonjese ne njesine vendore te kujdesit shendetesor qe tashme do ta drejtoje. Pas fitimit te konkursit ku konkuruan tre kandidate, Halili pritet qe te marre emerimin.

Njesia vendore e kujdesit shendetesor eshte nje instuticion i rendesishem per shkak te menaxhimit te situates nga COVID-19 por dhe per faktin se Shkodra eshte nje prej qyteteve me te prekura nga koronavirusi.