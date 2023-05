Për të shtatin vit rradhazi është zhvilluarf në Skodër konkursi ku të rinjtë dhe të rejat mund të prezantojnë idetë dhe potencilain e tyre. Në lidhje më këtë aktivitet I cili numëron edicioni e shtatë të saj drejtori ekzekutiv I “|Yea” tregon detajet rrethe organizimuit të këtij aktiviteti.

Jam nja nga pjestarët e Yea e cila u ofron të rinjve tgë realizojnë idet e tyre dhe të zhvillojnë edhe potencialin e tyre. Sot patëm kënaqësinë të kishim edicionin e 7 të këtij organizimi dhe të rinjtë që ishin pjesëmarrës shpalosën idet e tyre dhe në festuam sëbashku me to këto ide. Ne kemi ftuar disa donator nga vende të ndryshme si Austria dhe Irlanda të cilët ishin prezent me ne dhe ishte një even shumë i bukur. Yea është një NGO e cila është e pozicionuar në qëndrën rinore atelie dhe ne jemi duke bërë shumë punë të ndryshme sociale dhe aktivitete për të rinjtë duke ndihmuar ata në shkollë apo edhe në projektet pas shkolle. Por tani gjithashtu kemi filluar një iniciative të re të quajtur “Start Up” që do të suportohet dhe financiohet nga ekspertë që ëndrrat dhe idetë e tëq rinjve të realizohen.

Në fund, juria ndau çmimet fituese për pjesëmarrësit në këtë aktivitet.

