Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të martën rrezikoni të sulmoheni nga një melankoli e pazakontë që do t’ju bëjë pesimistë. Mos harroni se çdo gjë kërkon kohën e saj për t’u pjekur. Mundohuni të mos qëndroni shumë, përndryshe një ngjarje e vogël e papritur do ta ktheni në dramë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të martën do të keni qartësi qëllimin dhe do të dini saktësisht se ku doni të shkoni. Përveç kësaj, do të ndihmoheni nga aleatë dhe bashkëpunëtorë të vlefshëm dhe të besueshëm. E vetmja pengesë mund të jetë ajo që lidhet me aftësinë fizike.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Do të mund ta bëni veten të dobishëm për më shumë njerëz dhe do të arrini në fund të ditës të kënaqur me atë që keni bërë. Ju jeni një ndikim pozitiv për të tjerët gjatë kësaj kohe. Vetëm kini kujdes që të mos shpenzoni të gjithë energjinë tuaj

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Yjet do të favorizojnë mbi të gjitha jetën tuaj në lidhje. Do të përvetësoheni plotësisht nga partneritetet familjare dhe të punës. Nuk ka mënyrë më të mirë për t’ju bërë më energjikë dhe të fortë! Përfitoni nga ajo për të komunikuar idetë tuaja, për të ndarë atë që ndjeni me të tjerët.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të martën jeni të etur të shijoni gjithçka të bukur që mund t’ju japë jeta. Do të keni një entuziazëm që do të përfshijë njerëzit e afërt. Vetëm përpiquni të mos jeni të paduruar ose rrezikoni të përdorni disa shkurtore të pasakta.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Mund të krijoni njohje të reja konstruktive dhe frymëzuese. Këto ditë do të jeni karizmatik dhe simpatik si kurrë më parë. Krijimi i një lidhjeje të re do të jetë lojë fëmijësh edhe për njerëzit e turpshëm si ju! Yjet ju lejojnë të largoni kënaqësi të mëdha.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Mund të ndaloni të rivlerësoni një person të afërt me ju, të cilin mendonit se e njihnit mirë. Ju do të jeni në gjendje të shprehni atë që mendoni dhe ndjeni me lehtësi dhe vërtetësi ekstreme, pa frikën e ekspozimit ndaj gjykimit të të tjerëve.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të martë do të keni besim në rritje dhe do të arrini të rikuperoni qetësinë që ju ka munguar kohët e fundit. Do të bënit mirë të shfrytëzoni sa më shumë këtë energji të re për të punuar në projekte të vjetra ose të reja. Mos e neglizhoni shumë aftësinë fizike!

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Mbajtja e gjuhës do të jetë një detyrë e vështirë. Do ta keni të vështirë të mos e thoni drejtpërdrejt atë që mendoni për njerëzit. Sinqeriteti është i mirë, por kujdes mos ofendoni askënd! Kujdes nga teprimet në tavolinë, jeni veçanërisht të pangopur!

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Çdo ide apo iniciativë juaj mund të ketë pasoja pozitive të papritura dhe të qëndrueshme. Do të keni moral të lartë dhe do ndiheni të aftë për të kapërcyer çdo pengesë apo ngjarje të papritur që yjet do t’ju paraqesin.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të martën përpiquni të mos mbyteni nga ankthi për të bërë dhe për të arritur menjëherë një rezultat, përndryshe do të përfundoni përpara. Jini të durueshëm edhe nëse këto ditë koka juaj është plot me ide që do të dëshironit t’i zbatonit.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Do të udhëhiqeni nga një hapje e madhe mendjeje dhe hiri që nuk do të kalojë pa u vënë re. Altruizmi juaj do t’ju sjellë fat dhe do të kthehet tek ju. Të tjerët do të jenë të lumtur të kthejnë favorin. Mbani këtë qëndrim, sepse do t’ju bëjë edhe më të fortë dhe më energjikë.