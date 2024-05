Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të premten Mërkuri në shenjën tuaj dhe një Hënë e favorshme do ta bëjnë këtë periudhë pothuajse të mesit të majit sigurisht shumë joshëse. Nëse ka probleme për t’u zgjidhur, do të ishte më mirë ta bënit tani duke u përpjekur të sqaroheni me një sy të mirë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten yjet ju kanë nxitur të ndryshoni rrugën dhe të filloni gjithçka nga e para. Në fund të fundit, nuk keni pasur mundësi të zgjidhnit… Nga data 15 maj do të keni Merkurin në shenjën tuaj dhe kjo sigurisht që do të përfaqësojë një mundësi për ju për të zgjidhur disa probleme të mëdha.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten Hëna në shenjën tuaj do të sjellë një frymë freskie dhe harmonie në jetën tuaj pas një periudhe stuhie në të cilën keni parë lloj-lloj gjërash. Afërdita do të sjellë sërish në modë dashurinë dhe ndjenjat.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten së shpejti, midis të shtunës dhe të dielës, do të keni Hënën për t’ju dhënë mbështetje, duke ju lejuar të përjetoni një fundjavë shpengimi, veçanërisht nëse keni përjetuar kohët e fundit një situatë kritike nga pikëpamja profesionale ose sentimentale.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten të gjithë ata që kanë një histori shumë të ndërlikuar për të menaxhuar duhet të tregohen më të matur duke shmangur reagimet e papritura dhe të pamatura. Në pjesën e fundit të muajit do të mbërrijë Venusi për të rregulluar gjërat, por deri atëherë do të duhet pak diplomaci.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten ka probleme të rëndësishme që lidhen me të tashmen që duhen zgjidhur me përkushtim dhe vendosmëri më të madhe. Ndonjëherë ju duhet të jeni të pjekur dhe të vishni një fytyrë të mirë në vend që të përballeni ballë për ballë me situata komplekse.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të premten gjatë fundjavës së ardhshme duhet të përpiqeni të shoqëroheni vetëm me njerëz pozitivë dhe konstruktivë. Ato negativet, në realitet, nuk bëjnë gjë tjetër veçse të bëjnë të ndihesh ankth dhe nervozizëm. Kushdo që ka një projekt në zhvillim do të fillojë të shohë rezultatet e para nga muaji i ardhshëm.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten ju ndiheni paksa të shtypur nga ngjarjet për shkak të kundërshtimeve planetare që po ju komplikojnë jetën. Megjithatë, pjesën e dytë të majit do t’ju duhet ta shikoni me shumë optimizëm, edhe sepse me siguri do të keni yje shumë më pajtues.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të premten nervozizmi ka qenë tema mbizotëruese e periudhës së fundit për shkak të disa kundërshtimeve planetare që do të vazhdojnë edhe në orët në vijim. Por tashmë nga e shtuna gjërat do ndryshojnë rrënjësisht, do të mund të çliroheni nga disa ngarkesa dhe të ndiheni pak më mirë me veten dhe me të tjerët.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten është e vërtetë që e shtuna dhe e diela do të jenë pak të ndrydhura, por nga data 15 e muajit gjërat do të përmirësohen falë mbështetjes së Mërkurit. Askush nuk do të jetë në gjendje të vërë në dyshim aftësitë apo talentin tuaj, por do të ishte më mirë të kujdeseni për shpinën tuaj.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten gjatë orëve në vijim do të ketë një shqetësim të vogël ose ndonjë pengesë për t’u kapërcyer, por ju do ta bëni atë shkëlqyeshëm. Do të ketë edhe disa momente nervoze për t’u përballur me pjekuri dhe gjykim.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten disonanca e Hënës do të ndihet në këtë ditë të majit, por nga e shtuna gjërat do të jenë padyshim më mirë. Dielli, Hëna, Venusi, Marsi dhe Jupiteri janë në anën tuaj dhe do t’ju forcojnë dëshirën për t’u shoqëruar, por edhe dëshirën për të jetuar intensivisht.