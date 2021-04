Ambasadorja e SHBA ne Tirane Yuri Kim ka zhvilluar nje vizite me kreun e Keshillit te Larte te Prokurorise.Ne faqen zyrtare te Ambasades Amerikane ne Facebook shkruhet:

🇦🇱 | “U takova me Këshillin e Lartë të Prokurorisë për të theksuar detyrën kushtetuese për të garantuar pavarësinë, llogaridhënien & disiplinën e prokurorëve. KLP duhet të tregojë pavarësinë & integritetin e tij, t’i rezistojë presionit & të japë drejtësi. 🇺🇸️ si dhe njerëzit e 🇦🇱️ janë duke vëzhguar.

Ky është një moment i rëndësishëm për Reformën në Drejtësi – e cila ka përparuar mjaftueshëm për të trembur kundërshtarët por jo aq mjaftueshëm sa për të kënaqur njerëzit. Institucionet e reja gjyqësore si Këshilli i Lartë i Prokurorisë – ku 🇺🇸️ & të tjerë kanë investuar shumë – duhet të dalin nga modelet e vjetra. Është koha për të treguar guxim”.

Ambasadorja e SHBA Yuri Kim

🇺🇸 | “Met with High Prosecutorial Council to emphasize Constitutional duty to guarantee the independence, accountability & discipline of prosecutors. HPC must demonstrate its own independence & integrity, resist pressure, & deliver justice. 🇺🇸️ as well as people of 🇦🇱️ are watching.

This is an important moment for Justice Reform – enough progress to scare opponents but not enough to satisfy the people. New judicial institutions like HPC – in which 🇺🇸️ & others have invested so much – must break old patterns. Time to show courage.” U.S. Ambassador Yuri Kim