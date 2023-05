Kim: Shqiptarëve iu tha se demokracitë ishin armiqtë e tyre, u detyruan të ndërtonin bunkierë, shikoni përreth një Shqipëri të ndryshuar dhe kjo është historike. Shqipëria dhe shumë partnerë duke nisur një stërvitje ushtarake ndërkombëtare, jemi këtu si aleatë, miq partnerë, dikur të ndarë veçmas tani aleatë të NATO-s, dhe partnerët.

Shtetet e Bashkuara, Shqipëria dhe aletatët tanë të NATO-s janë më të bashkuar dhe më në formë se kurrë, s’mund të harroj fjalët e Skënderbeut, ‘bashkimi bën fuqinë’, që nga Defender 21 deri 23 Shqipëria dhe SHBA po bëjnë më shumë se kurrë më parë së bashku, kemi ndërmarrë hapa të mëdhenj, kemi ngritur dy pranitë e para, këto arritje po përshpejtojnë ritmin, është krijuar për të ndërtuar ndërveprueshmërinë tonë dhe është një mundësi për të vënë në veprimtari këtë partneritet, mund të kryejmë çdo mision,

ju falënderoj për shërbimin tuaj që zgjodhët të mbroni vendin tuaj, ne, faleminderit që jeni gjithmonë këtu, jam krenar, ju nxis ta përdorni këtë mundësi, së bashku me Shqipërinë të ankoruar do vijojmë të bëjmë një histori të re, jemi krenarë që qëndrojmë krah për krah me popullin e Shqipërisë.