Ka filluar “ Forumi Ekonomik në Shkup” me fjalën fillimisht të kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, i cili ka theksuar rëndësinë e nismës së MiniShengenit, e cila do të marrë një emër të ri ditën e sotme.

”Kjo nismë ka lindur nga vlerat evropiane. Sepse ajo përfshin katër liritë themelore mbi të cilat funksionon BE-ja. Lirinë e lëvizjes së njerëzve, të mirave, kapitalit dhe shërbimeve.

Qëllimi përfundimtar është të arrijmë “no stop-just go”, të mos ketë ndalesa në kufijtë mes Serbisë, Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë, dhe të shpresojmë edhe për vendet tjera”, tha mes tjerash Zaev.

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut ka theksuar se ditën e sotme do të nënshkruhen disa memorandume.

“Për ti realizuar këto liri ne do të nënshkruajmë disa memorandume. Më pak histori dhe më shumë ekonomi, kjo është synimi jonë”, tha Zaev.

Në fjalën e tij Zaev ka theksuar se në kuadër të bashkëpunimit do të rritet edhe Prodhimi i Brendshëm Bruto i secilit prej vendeve dhe do t’i ofrojë ata më afër Bashkimit Evropian, duke ftuar edhe njëherë vendet e tjera të rajonit të bëhen pjesë e nismës rajonale.

“ Kjo e bën Ballkanin më të fortë dhe konkurrente në BE. Mungesa e BE për të mos hapur negociatat për Ballkanin është kundër interesave të BE. Jo vetëm për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, por edhe Serbinë dhe Malin e Zi. Ne jemi këtu, edhe aty ku BE të jetë e përgatitur, ne presim sepse jemi të përgatitur për qytetarët tonë. Shpresoj që BE të gjejë mënyra të gjej financim.

Nuk jam këtu për të folur për BE, jam për të folur për qytetarët tanë, idetë tona, Ballkanin Perëndimor dhe rajonin e hapur. Të gjithë së bashku i japim fluks të ri hapësirës ekonomike dhe tregut të ndërlidhur. Të gjithë jemi në Ballkan, të gjithë jemi në Ballkanin perëndimor. Ta bëjmë këtë pjesë të jetës sonë përmes tregut të përbashkët”, tha Zaev.