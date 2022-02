Partia Demokratike ka prezantuar kandidatin për kryetar Bashkie në Lushnje.

Behet me dije se behet fjale për Indrit Sefën, i cili do të përfaqësojë PD ne zgjedhjet e pjesshme të 6 marsit.

Indrit Sefa aktualisht mban postin e sekretarit për marrëdhëniet ligjore dhe zgjedhore në Partinë Demokratike, duke zevendesuar Ivi Kason.

Deri me tani Partia Demokratike ka bere publike 4 propozime per kandidatet, konkretisht per bashkite Durres, Shkoder, Rogozhine dhe Lushnje. Nderkohe pritet qe ne oret ne vijim te zbardhen edhe 2 emrat e propozuar per bashkite Vore dhe Diber.