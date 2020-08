Është zbardhur udhëzuesi i Ministrisë së Shëndetësisë për hapjen e shkollave në kushte pandemie në Shqipëri për vitin e ri shkollor. Udhëzuesi mësohet se është miratuar tashmë nga Komiteti Teknik i Ekspertëve dhe do të shërbejë për nxënësit, mësuesit, drejtuesit e shkollave dhe kopshteve si dhe për prindërit. Do të ketë grafik nga shkollat për hyrjen e nxënësve me orare dhe nën monitorimin e mësuesve kujdestarë.

Nxënësit duhet të paraqiten me përpikmëri dhe kur hyjnë mbajnë radhë 2 metra nga njëri- tjetri. Kush shfaq simptoma lajmëron mësuesin kujdestar që me mjekun e shkollës apo familjes verifikon nëse ka COVID-19 apo jo. Po ashtu pas futjes së të gjithë nxënësve, dera e shkollës mbyllet dhe nuk hapet më deri në përfundim të procesit mësimor. Në rast se nxënësi del nga shkolla nuk lejohet të hyjë më, dhe lëvizja e nxënësve lejohet vetëm brenda territorit të shkollës. Nuk do të lejohet dalja nga klasa e nxënësve vetëm në rastet kur duhet të shkojnë në tualet.

Në korridore ata duhet të mbajnë distancë 1.5 metra teksa nuk lejohen aktivitetet me më shumë se 10 veta në ambientet jashtë. Të gjithë nxënësit që thyejnë masat ndaj COVID-19 brenda institucioneve arsimore parauniversitare do të ndëshkohen me masë disiplinore. Viti i ri shkollor për arsimin parauniversitar fillon më 14 shtator, teksa opozita akuzoi qeverinë përgjatë ditëve të kaluara për mungesën e një plani konkret se si do të bëhet hapja e shkollave në kushte pandemie duke i kërkuar që të bëjë udhëzuesin publik në mësuesit, nxënësit dhe prindërit. “Një nga dimensionet e rëndësishme për hapjen e sukseshme të shkollave mbetet mirëqenia dhe mbrojtja e fëmijëve nga infeksioni që sjell sëmundjen e COVID-19”, thuhet në këtë udhëzim.

Nxënësit paraqiten në shkollë duke respektuar me përpikmëri orarin e komunikuar nga mësuesi kujdestar i tyre ndërsa kërkohet edhe sprucim me alkool 60% ose dezinfektantë të tjerë në duar ndërsa duhet që të kontrollohen edhe për maskat mbrojtëse. Dritaret duhet të qëndrojnë të hapura për ajrosjen e klasave. Brenda klasës, nxënësit qëndrojnë të ulur nga një nxënës në bankë, dhe bankat në të paktën 1.5metra larg njëra-tjetrës. Në klasat ku kjo nuk është e mundur, nxënësit do të ndahen në klasa të tjera. Gjatë transportit kërkohet të mbahen maskat, vijon ku udhëzim.