10 çështjet kryesore shkencore të zhvillimit të shoqërisë njerëzore 2021 u publikuan në Forumin e tretë Botëror të Zhvillimit të Shkencës dhe Teknologjisë.

Duke u ndalur në Axhendën e Kombeve të Bashkuara 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm, 10 çështjet kryesore shkencore lidhen kryesisht me ekologjinë, trajtimin mjekësor dhe informacionin.

Çështjet përfshinin mënyrën e krijimit të një ekonomie rrethore të bazuar në natyrë për të arritur prodhim dhe konsum të qëndrueshëm, në mënyrë që të përfitojë si njerëzimi ashtu edhe toka, si të përdoren të dhënat dhe teknologjitë e informacionit për të ndihmuar në kontrollin dhe zbutjen e pandemive globale dhe se si revolucionet dixhitale ndryshojnë shoqërinë njerëzore.

“Përzgjedhja dhe publikimi i 10 çështjeve më të mira shkencore do të ndihmojë në rritjen e shkëmbimeve globale shkencore dhe teknologjike, do të bashkojë urtësinë dhe forcën e shkencëtarëve globalë dhe do të promovojë realizimin e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së,” tha Guo Huadong, një nga shpallësit dhe një akademik në Akademinë e Shkencave Kineze.

Shkencëtarët nga më shumë se 10 vende dhe rajone, duke përfshirë Kinën, Shtetet e Bashkuara, Britaninë dhe Kanadanë, morën pjesë në përzgjedhjen e çështjeve.

Forumi u hap të shtunën në Pekin me temë “Hapja, besimi, bashkëpunimi”.