Kryeministri Edi Rama me ftohtesi dhe pa emocione i ka bere dush te ftohte strukturave te Partise Socialiste ne Shkoder, ndersa ka lene pak vend per diskutime. Ne takimin qe kishte per qellim analizen e 25 prillit dhe riorganizimin e PS, kryeministri Rama tha se partia ne Shkoder do te kete riorganizim nga zero, ne perpjekje per te rregulluar gabimet e se shkuares duke synuar nje rikthim dinjitoz sic i ka hije partise politike me te madhe ne vend, zbulon portali eetimes.

Ne analizen per zgjedhjet e 25 prillit Rama i konsideroi te pafalshme dhe zhgenjyese ne qytet. Ai nenkuptoi se nuk eshte punuar ne nivel te kenaqshem kur tha “se vetem me lulen simbol te PS” do ishin fituar 3 deputet pra 3 mandate ndersa shtoi se te gjitha organizatat humbese do te zevendesohen nga njerez te rinj me energji te reja.

Kane qene te pakta diskutimet pas fjales se Rames ndersa ne takim ishin pervec deputeteve edhe Damian Gjiknuri, Etilda Gjoni dhe Anila Denaj.