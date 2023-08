Shkencëtarët kanë identifikuar një specie të re amfibësh që pushtoi Australinë rreth 247 milionë vjet më parë. Zbulimi i jep fund një misteri që ka mahnitur studiuesit që nga vitet ’90, kur mbetjet e fosilizuara të krijesës u gjetën nga një fermer në Uellsin e Ri Jugor. Më pak se 10 fosile të specieve të ngjashme me hardhucat janë identifikuar globalisht. Ekspertët thonë se zbulimi mund të “rishkruajë evolucionin e amfibëve në Australi”. Çuditërisht, myku përmban një “skelet pothuajse të plotë”, e cial është teprë e rrallë, shpjegon paleontologu Lachlan Hart.

“Ka kokën dhe trupin e lidhur, dhe fosilizimin e lëkurës së krijesës dhe indeve yndyrore rreth pjesës së jashtme të trupit të saj – e gjithë kjo e bën këtë një gjetje vërtet të rrallë.”

Nga këto të dhëna, Hart dhe kolegët e tij vlerësojnë se amfibi ishte afërsisht 1.5 m i gjatë dhe se kishte një trup në formën e një salamandre. Lloji i identifikuar rishtazi është quajtur Arenaepeton supinatus, që në latinisht do të thotë “zvarritës rëre në shpinë”. Shkencëtarët thonë se amfibi mishngrënës dikur jetonte në liqenet dhe përrenjtë e ujërave të ëmbla të Sidneit. Kjo specie e veçantë i përket familjes Temnospondyli: amfibë elastikë që i mbijetuan dy nga pesë ngjarjet e zhdukjes masive të tokës, duke përfshirë një seri shpërthimesh vullkanike që zhdukën 70-80% të të gjithë dinosaurëve 66 milionë vjet më parë.

Vetëm tre fosile të tjera që kapin speciet Temnospondyli janë identifikuar me sukses në Australi. Gjetjet, të cilat u publikuan të martën, tregojnë se “Australia ishte një vend i mrekullueshëm për kafshët për të evoluar dhe gjetur strehim pas zhdukjeve masive,” thotë zoti Hart. Fosili i jashtëzakonshëm do të shfaqet me kohë të plotë në Muzeun Australian brenda vitit