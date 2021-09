Zëdhënësja e Partisë Demokratike, Orjola Pampuri, nëpërmjet një statusi në rrjete sociale, ka reaguar për veprimin e kryeministrit Edi Rama në Parlament, ku kreu i qeverisë zgjodhi për të mbledhur fletët e votimit të grisura nga opozita.

Pampuri thotë se Rama nuk i heq dot duart nga fletët e votimit, duke e cilësuar të gjithë veprimin e tij si një film.

“Hajduti serial i votave qe si heq dot duart nga fletet e votimit, ky qe mbushi Shqiperine me plehra ne mes te veres me skeme mafioze luan filma ne kuvendin e zaptuar me kriminele!”, shkruan Pampuri.