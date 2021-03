POSTIMI I PLOTE I ZEF HILES

Kosmaçi me 25 Prill mbështet Partinë Demokratike dhe Lulzim Bashën.Zona e Kosmaçit, banorët e saj janë një tjetër garanci për një fitore plebishitare në zgjedhjet e 25 Prillit.

Problemet e kësaj zone me energjinë elektrike, sorollatjet në dyert e Aluiznit dhe Hipotekës pas 25 Prillit do të marrin fund.

Unë i garantova banorët e zonës se këto shërbime, me një qeveri të Partisë Demokratike dhe me Lulzim Bashën Kryeministër, do të merren pranë njësisë administrative në Bushat.

#Shërbim #Besim #Bashkim, #Ndryshim #25Prill✌️ #ShqipëriaFiton🇦🇱 #LulzimBashaKryeminisër✌️ #Votonr9✌️ #Votonr5ZefHila✌️✌️