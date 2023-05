Kandidati i Koalicionit “Bashke Fitojme” z. Zef Hila ka firmosur Kontraten Sociale me Qendra-Sociale Hapa te Lehte duke marre zotimin keshtu qe ne rast te fitores te zgjedhjeve lokale si kryetar i bashkise do ti beje prioritetet e Kontrates Sociale te Vaut te Dejes pjese te planeve te punes se bashkise per kater vitet e ardhshme.

Ne fjalen e tij gjate ketij takimi kandidati I koalicionit “Bashkë Fitojmë” Zef Hila ka evidentuar prioritet e tij në raport me ceshtjet sociale, të cilat do të krijojnë ndërtimin e tre qëndrave sociale, ndërkohë që prioritet do ti kushtohet transportit publik.

Qëndra Sociale Hap ate Lehte, ka zhvilluar kete nisem me te tre kandidatet per Bashkine Vau Dejës të cilët kanë firmosur kontratën sociale si zotim