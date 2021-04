POSTIMI I PLOTE I ZEF HILES

Vau Dejës kërkon ndryshimin e pritur dhe këtë mesazh e mora nga takimi me banorët e Fshatit Plezhë në Njësinë Administrative Bushat. Entuziami i tyre shton garancinë se fitorja e Partisë Demokratike në këtë zonë është e sigurt.

⛔Subvencionet, mbifaturimet e OSHEE, sorollatjet tek Aluizni për regjistrimin e pronave te tyre, janë problemet që shqetësojne këta banorë. Ata e shohin situatën dhe kërkojnë zgjidhje tek Partia Demokratike e programi i saj. Sëbashku do ja dalim, e për këtë u shpreha garancinë banorëve se menjëherë pas datës 25 Prill:

▶️Do vihet në funksion Qendra Shëndetësore në këtë fshat;

▶️Problemet me mbifaturimet e OSHEE do marrin fund njëherë e mirë për çdo abonent;

▶️Do subvencionohet 100% çdo fermer dhe blegtor;

▶️Do ulim çmimin e energjisë elektrike;

▶️Problemet për çertifikimin e pronave do marrin zgjidhje;

▶️Arsimi dhe punësimi i të rinjve do jenë prioritet i Partisë Demokratike, që familjet të gëzojnë fëmijët e tyre e ti kenë pranë, e jo në emigracion.

#Voto9PD ✌️

#Voto5ZefHila ✌️

#25Prill ✌️

#ShqipëriaFiton 🇦🇱✌️

#LulzimBashaKryeministër ✌️