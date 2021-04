Kandidati për deputet për PD në këto zgjedhje parlamentare për qarkun e Shkodrës, Zef Hila, është takuar me të rinjtë e fshatit Spathar, bashkia Vau Dejës.

Zef Hila mori mbështjetjen e tyre në këto zgjedhje parlamentare dhe premtoi se pas 25 prillit, PD do t’i kthej optimizmin dhe mundësitë reale rinisë për të qëndruar dhe për ta ndërtuar të ardhmen e tyre në Shqipëri.

POSTIMI I PLOTË I ZEF HILËS

Të rinjt janë frymëzim për mua, të rinjt e Spatharit më të bashkuar se kurrë më parë në rrugën drejt fitores së përbashkët!

Ato e kanë të pamundur të shohin një të ardhme me këtë keqqeverisje 8 vjeçare, por të jeni të bindur se me ardhjen në pushtet të Partisë Demokratike, pas zgjedhjeve të 25 prillit do t’i kthejmë optimizmin dhe mundësitë reale rinisë për të qëndruar dhe për ta ndërtuar të ardhmen e tyre në Shqiperi.

Së bashku me 25 Prill për të ndryshuar qeverisjen, e të ardhmen tonë.

