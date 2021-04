Banoret e Shllakut ne Bashkine Vau Dejes do te mbeshtesin numrin 5 ne listen e kandidateve per deputete te Partise Demokratike. Ato jane shprehur se Zef Hila eshte njeriu i premtimeve te mbajtura dhe i vetmi person qe gjate 30 viteve u kujtua per kete zone ne qarkun e Shkodres.

Kandidati i PD Zef Hila ershte shprehur se 25 prilli eshte dita e fitores se madhe per shqiptaret nderkohe qe garantoi se vemendja e qeverise se Partise Demokratike do te jete edhe per per kete zone te harruar nder vite.