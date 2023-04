Qyteti i Vau Dejesit meriton vemendjen e duhur ashtu sic i takon nje qendre urbane, nje qyteti, nje pasurie te perbashket- ky ka qene mesazhi qe kandidati i koalicionit “Bashke Fitojme” Zef Hila, banoreve te lagjes se pallateve ne qender te qytetit. Gjate ketij takimi ai evidentoi edhe prioritetet per mandatin 4 vjecar duke vecuar nderhyrjen emergjente per ndertimin e nje kopeshti publik per banoret e qytetit.

Rikonstruksioni me termoizolim i pallateve ne qender te qytetit, rikonstruksioni i rruges se varrezave dhe ndertimi i nje kopështi shteterore ne qender te qytetit eshte prioritet i planit emergjent ne Bashkine Vau Dejes, pas zgjedhjeve te 14 Majit.