POSTIMI I PLOTE I ZEF HILËS

Mes takimesh të shumta, mbështetjen pakursyer e gjej dhe në njësinë Administrative Vig- Mnelë.✌

Është për të ardhur keq fakti sesi gjatë qeverisjes qëndrore kjo zonë është lënë në mëshirë të fatit.

➡️Ne në qeverisjen tonë të përbashkët në vitet 2015-2019 kemi premtuar dhe realizuar;

✅Rikonstruksionin e godinës së njësisë Administrative Vig Mnelë;

✅Rikonstruksionin e Shkollës 9 vjeçare në qendër të kësaj njësie;

✅Rikonstruksionin e Urës së Gjinajve;

✅Rikonstruksionin e Shkolles së ciklit të ulët në Fushë Vig;

✅Ndërtimin e urës e cila lidh lagjen Rreth me qendren e kësaj Njësie;

✅Mbështjen e vazhdueshme të familjeve në nevojë dhe personave me aftësi ndryshe, falë një bashkepunimi perfekt me kryetaret e fshatrave, administratën, Këshillin Bashkiak, Shoqatat dhe Organizatat që gjithmonë nuk janë kursyer në këto zona.

➡️Padiskutim që për Vig-Mnelen ka shumë për të bërë.

Investime konkrete dhe jo vetëm fjalë, ashtu siç ne kemi bërë dhe do bëjmë gjithmonë

Do vijojmë me krijimin e mundësisë që familjet të mos shperngulen nga atje duke;

➡️Dyfishuar ndihmën ekonomike për familjet në nevojë.

➡️ Ndërhyrjen e menjëhershme në rrjetin e energjisë elektrike.

➡️ Sigurinë që shëndetësia dhe arsimi do jetë parësore për çdo femijë e banor atje.

➡️Subvencionimin e çdo fermeri dhe blegtori për çdo banor që jeton e punon atje.

