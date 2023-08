Ukraina po diskuton “hapat e ardhshëm” për të marrë avionë luftarakë të tipit Gripen nga Suedia, tha të shtunën presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky. Gjatë një konference shtypi me kryeministrin suedez, Ulf Kristersson, në Harpsund, Zelensky tha se testimi i avionëve ka filluar.

“Sot diskutuam për avionët Gripen. Jam i bindur se avionët Gripen mund të na ndihmojnë tepër shumë”, tha Zelensky.

Presidenti tha se Ukraina ka “pilotë të shkëlqyer”, por i mungojnë avionët modernë. Zelensky tha se ai do të bënte takime të mëtejshme me “disa vende” dhe ishte i bindur se Ukraina do të merrte avionë modernë. Kristersson njoftoi gjithashtu se Suedia dhe Ukraina kishin nënshkruar një deklaratë për të bashkëpunuar në prodhimin dhe trajnimin e mjetit luftarak suedez të blinduar 90. Automjetet luftarake ishin pjesë e një pakete të re të mbështetjes ushtarake për Ukrainën, të njoftuar nga ministria e mbrojtjes suedeze të martën.